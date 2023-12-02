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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гидди познакомился с несовершеннолетней в клубе. Он прекратил отношения с девушкой на следующий день, когда узнал о ее реальном возрасте

Стали известны некоторые подробности истории с разыгрывающим «Оклахомы» Джошем Гидди, который, предположительно, вступил в интимные отношения с несовершеннолетней девушкой.

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