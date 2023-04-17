Царьград

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ФСБ перекроет улицы в Кемерове для борьбы с экстремистами

ФСБ перекроет улицы в Кемерове для борьбы с экстремистами

Ограничение движения транспорта планируется в течение двух дней.В Кемерове в течение двух дней может быть перекрыто движение автомобильного транспорта в связи с проведением учений по борьбе с террористами и экстремистами в учебных заведениях.

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