ФСБ перекроет улицы в Кемерове для борьбы с экстремистами

Ограничение движения транспорта планируется в течение двух дней.В Кемерове в течение двух дней может быть перекрыто движение автомобильного транспорта в связи с проведением учений по борьбе с террористами и экстремистами в учебных заведениях.
Ограничение движения транспорта планируется в течение двух дней.В Кемерове в течение двух дней может быть перекрыто движение автомобильного транспорта в связи с проведением учений по борьбе с террористами и экстремистами в учебных заведениях.
Свежие комментарии