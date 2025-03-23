Под шумок украинского конфликта Россия укрепилась на Ближнем Востоке

Кто о чем, а петухи обиженные - подобные володьке яброву - все о своем - о гомиках! 😀 Что хочется тебе? Сидит в тебе🐔 это🌈?

AS

Aleksandr Sobolev

(((СМОТРИМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАШИСТСКОГО ГОСУДАРСТВА ИЗ БОЛЬШОЙ РОССИЙСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ - Как форма государственного правления фашизм предстаёт в виде тоталитарной системы, использующей для поддержания своего господства методы насилия и принудительный консенсус, опирающейся на силовые структуры и многопрофильные массовые организации, активно насаждающей ненависть к внутренним и внешним врагам и культ вождя, претендующей на формирование нового типа отношений в обществе и воспитание «нового человека», жёстко регулирующей экономику и социальные отношения, стремящейся к территориальной экспансии и мировому господству. 😎 ОЙ, ЭТО ЖЕ ОДИН В ОДИН ПРО НЕКОЕ ГОСУДАРСТВО СССР КОТОРОЕ В 20-М ВЕКЕ БЫЛО УНИЧТОЖЕНО И СЛИТО В КАНАЛИЗАЦИЮ КАК И ДРУГИЕ НАЦИСТСКИЕ И ФАШИСТСКИЕ РЕЖИМЫ!! ✌️✌️