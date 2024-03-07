Подкрадывающийся незаметно, но видный издалека

Владимир Росс

Именно так, как автор говорит. Поэтому (неоднократно сказано и будет ещё много раз сказано) НАДО усилить АГИТАЦИЮ и тогда массовая сдача в плен станет более скорейшей, а не когда кто-то в РФ родит соображение, что надо активнее начать агитацию и массовый заброс листовок. Вот трудное написано?? Трудное к пониманию?? Ну почему в РФ это не понимают?? Или кто-то не хочет понимать??