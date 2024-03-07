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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Подкрадывающийся незаметно, но видный издалека

Подкрадывающийся незаметно, но видный издалека

Есть в этой жизни талантливые мастера, чьи результаты трудов получаются наиболее пронзительными. Например, кто-то напишет картину, а тебе уже кажется, что ты чувствуешь вкус еды с натюрморта или ощущаешь шелест листьев с лесного пейзажа.

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Комментарии
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Владимир Росс
Именно так, как автор говорит. Поэтому (неоднократно сказано и будет ещё много раз сказано) НАДО усилить АГИТАЦИЮ и тогда массовая сдача в плен станет более скорейшей, а не когда кто-то в РФ родит соображение, что надо активнее начать агитацию и массовый заброс листовок. Вот трудное написано?? Трудное к пониманию?? Ну почему в РФ это не понимают?? Или кто-то не хочет понимать??
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