Компания-разработчик планирует связать его с аппаратом ИВЛ, создав уникальный реанимационный комплекс

Компания-разработчик планирует подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких, создав уникальный реанимационный комплекс Специалисты московской компании «Медплант» разработали автоматическое устройство для запуска сердца во время реанимации.
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