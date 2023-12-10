Илон Маск потребовал от Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры

В мае СБУ задержала в Харькове иностранного журналиста Гонсало Лиру. Его обвинили в изготовлении и распространении на видеохостинге YouTube и в мессенджере Телеграмм материалов, в которых содержится оправдание спецоперации России на Украине.
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