Казахстан будет готовить военных специалистов Таджикистана

Военно-технических специалистов Таджикистана будут готовить в Казахстане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга по итогам таджикско-казахстанских переговоров в Душанбе, сообщает 22 августа пресс-служба Администрации президента Казахстана.
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