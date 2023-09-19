В США сомневаются, хватит ли Байдену здоровья на второй срок

Некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния президента страны Джо Байдена в силу его возраста и считают, что нынешнему главе Белого дома следует отказаться от участия в предвыборной гонке, пишет газета Washington Post.
Некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния президента страны Джо Байдена в силу его возраста и считают, что нынешнему главе Белого дома следует отказаться от участия в предвыборной гонке, пишет газета Washington Post.
Свежие комментарии