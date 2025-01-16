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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус забил впервые в 2025 году. У вингера «Реала» 14+9 в 25 матчах сезона

24-летний вингер сборной Бразилии с передачи Браима Диаса удвоил преимущество «Реала» в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты».

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