Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Вашингтон вызвал неоднозначную реакцию в международных СМИ. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что основной целью поездки было «разжигание войны с Россией».
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