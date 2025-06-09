Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Вашингтон вызвал неоднозначную реакцию в международных СМИ. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что основной целью поездки было «разжигание войны с Россией».