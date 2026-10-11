Axios узнал, каким видят энергетическое перемирие в администрации Трампа

Энергетическое перемирие между Россией и Украиной, о достижении которого заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, потенциально предполагает отказ обеих сторон от ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Без гимна не вый...
- «Без гимна не вый...
- В России предложи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым