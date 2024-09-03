Pump Fun стала “криптозвездой года”. Теперь ее прибыль отбирает Джастин Сан

Платформа Pump.fun, позволяющая легко создавать мемкоины на блокчейне Solana, стала “звездой года”. Доходность проекта на уровне $100 миллионов за 7 месяцев, это самый быстрый рост прибыли в секторе криптовалютных платформ .
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