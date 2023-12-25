"Так воевать нельзя": экс-советник министра обороны Украины раскритиковал стратегию ВСУ

Юрий Бутусов заявил, что "мясные штурмы" без технической поддержки являются провальной тактикой.Бывший советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов заявил в соцсетях, что нынешняя тактика ВСУ является абсолютно провальной.
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