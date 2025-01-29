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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Overwatch 2 готовят революционные изменения для PvP-режима, новых гер...

Разработчики Overwatch 2 готовят революционные изменения для PvP-режима, новых гер...

Разработчики Overwatch 2 готовят революционные изменения для PvP-режима, новых героев и новые поля боя12 февраля разработчики Overwatch 2 проведут крупный стрим, на котором расскажут подробности о новых революционных изменениях для PvP режима, новых героях, новых полях боя, а также опубликуют дорожную карту на год.

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