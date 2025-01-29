Разработчики Overwatch 2 готовят революционные изменения для PvP-режима, новых гер...

Разработчики Overwatch 2 готовят революционные изменения для PvP-режима, новых героев и новые поля боя12 февраля разработчики Overwatch 2 проведут крупный стрим, на котором расскажут подробности о новых революционных изменениях для PvP режима, новых героях, новых полях боя, а также опубликуют дорожную карту на год.