В Киеве заявили, что за северокорейцами в зону СВО «попрут» хуситы: «Отправят еще 20 тысяч»

КИЕВ, 18 ноября, ФедералПресс. План Зеленского заключался в том, что если «западные партнеры» не хотят сами воевать с Россией на поле боя, то пусть хотя бы компенсируют ответ материальной помощью Украине.
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