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Боль прибалтов

Боль прибалтов

Знаете, иногда есть такое впечатление, что эстонцы были специально выведены в огромных пробирках какими-то юмористами, которые хотели, чтобы у русских всегда было хорошее настроение.

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