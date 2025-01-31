Знаете, иногда есть такое впечатление, что эстонцы были специально выведены в огромных пробирках какими-то юмористами, которые хотели, чтобы у русских всегда было хорошее настроение.
Боль прибалтов
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Знаете, иногда есть такое впечатление, что эстонцы были специально выведены в огромных пробирках какими-то юмористами, которые хотели, чтобы у русских всегда было хорошее настроение.
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