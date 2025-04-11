Ульянов: прямое столкновение России с ЕС и НАТО маловероятно

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что вероятность прямого военного столкновения страны с Европейским союзом и НАТО в настоящее время крайне низка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии