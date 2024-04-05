Пулеметчик Бурхат отразил четыре контратаки противника и уничтожил 27 боевиков ВСУ

Пулеметчик штурмового отряда 39-й отдельной гвардейской бригады мотострелков Родимир Максимов с позывным Бурхат в боях под Новомихайловкой вместе с товарищами отразил четыре контратаки противника и лично уничтожил 27 украинских боевиков.