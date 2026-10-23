Советник гендиректора Fonbet Николай Оганезов считает неизбежной легализацию онлайн-казино в России. «Я уверен, что легализация онлайн-казино – это вопрос времени, потому что ежегодно наше государство теряет более 3 трлн рублей, которые уходят организатором онлайн-казино за границу.