Советник гендиректора Fonbet Николай Оганезов считает неизбежной легализацию онлайн-казино в России. «Я уверен, что легализация онлайн-казино – это вопрос времени, потому что ежегодно наше государство теряет более 3 трлн рублей, которые уходят организатором онлайн-казино за границу.
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