Скоро начнется дачная пора, и можно будет построить собственный бункер. А для тех, кто не разбирается в строительстве, есть вариант мобильных убежищ.
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Скоро начнется дачная пора, и можно будет построить собственный бункер. А для тех, кто не разбирается в строительстве, есть вариант мобильных убежищ.