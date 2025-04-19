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Путин поручил правительству продумать механизм обратного выкупа для ушедших иностранных компаний

Путин поручил правительству продумать механизм обратного выкупа для ушедших иностранных компаний

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая 2025 года определить порядок реализации права на обратный выкуп активов в стране для иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка после 22 февраля 2022 года.

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