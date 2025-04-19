Путин поручил правительству продумать механизм обратного выкупа для ушедших иностранных компаний

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая 2025 года определить порядок реализации права на обратный выкуп активов в стране для иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка после 22 февраля 2022 года.
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