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Посол заявил о дискриминации российских рыбаков на Фарерах

Посол заявил о дискриминации российских рыбаков на Фарерах

Посол РФ Барбин обвинил Фарерские острова в дискриминации российских рыбаков Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Москва не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами.

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