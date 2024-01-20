Посол заявил о дискриминации российских рыбаков на Фарерах

Посол РФ Барбин обвинил Фарерские острова в дискриминации российских рыбаков Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Москва не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами.
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