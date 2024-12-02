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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Турнир на призы Климова. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Савкина и Вахнов представят ритм-танцы

Турнир на призы Федора Климова Сочи Танцы на льду Ритм-танец Начало – 17:25 по московскому времени (2 декабря).

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