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В СНБО Украины подтвердили, что СБУ совершила две атаки на Крымский мост

В СНБО Украины подтвердили, что СБУ совершила две атаки на Крымский мост

Как заявил в интервью на украинском телеканале секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, СБУ принимала участие в обеих атаках на Крымский мост.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Ага, вот они и признались. Не не только  в разрушении моста, а в разрушении Украины. Ведь за такими атаками неизбежно следует ответ. Вопрос: что такие люди, как этот зверь Данилов, делают хорошего для народа Украины? Продолжают стимулировать разрушение страны, продление войны, потери территорий  и все более стремительное опускание экономики в долговую яму. Бог их накажет.
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