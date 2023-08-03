В СНБО Украины подтвердили, что СБУ совершила две атаки на Крымский мост

Леонтий Букштейн

Ага, вот они и признались. Не не только в разрушении моста, а в разрушении Украины. Ведь за такими атаками неизбежно следует ответ. Вопрос: что такие люди, как этот зверь Данилов, делают хорошего для народа Украины? Продолжают стимулировать разрушение страны, продление войны, потери территорий и все более стремительное опускание экономики в долговую яму. Бог их накажет.