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Ивановские новости

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Жители Кинешмы оценили обновленные речные ворота

Жители Кинешмы оценили обновленные речные ворота

Общественная приемка обновленных речных ворот, она же территория у здания ТЦ «Речной», состоялась накануне в КинешмеОбщественная приемка обновленных речных ворот, она же территория у здания ТЦ «Речной» состоялась накануне в Кинешме.

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