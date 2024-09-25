Жители Кинешмы оценили обновленные речные ворота

Общественная приемка обновленных речных ворот, она же территория у здания ТЦ «Речной», состоялась накануне в КинешмеОбщественная приемка обновленных речных ворот, она же территория у здания ТЦ «Речной» состоялась накануне в Кинешме.
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