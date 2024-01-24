В каком случае будут лечить не принимающих свой пол граждан

Принудительно помочь человеку в решении вопроса по половой идентификации (когда есть стойкая убежденность в своей принадлежности к другому полу) можно только в том случае, если это состояние несет угрозу для его здоровья и жизни.
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