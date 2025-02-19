Онлайн-кинотеатры начали переговоры с голливудскими студиями

Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по поводу лицензионного показа их фильмов, однако говорить о премьерах пока рано, так как все зависит от политической ситуации, отмечают участники рынка.
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