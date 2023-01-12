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Ну что ж, идем к классическому финалу, как в 1945-м. Запад тогда готовил к выходу из Германии всех нужных ему специалистов, преступников и маргиналов. Сейчас включается похожий сценарий...

Ну что ж, идем к классическому финалу, как в 1945-м. Запад тогда готовил к выходу из Германии всех нужных ему специалистов, преступников и маргиналов. Сейчас включается похожий сценарий...

УКРАИНСКИЕ НАЦИСТЫ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СВО, ВЕРОЯТНО, БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ДРУГИХ КОНФЛИКТАХ. Примечательно, что об этом сказал Николай Патрушев, а это весьма информированный источник, который нечасто делает заявления.

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