УКРАИНСКИЕ НАЦИСТЫ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СВО, ВЕРОЯТНО, БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ДРУГИХ КОНФЛИКТАХ. Примечательно, что об этом сказал Николай Патрушев, а это весьма информированный источник, который нечасто делает заявления.
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