Игорь Кобзев встретился с жителями Слюдянского района

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил о новой концепции своих рабочих поездок. В частности это прямой диалог с населением, позволяющий оперативно реагировать на актуальные проблемы и потребности людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии