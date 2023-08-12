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Олимпийская чемпионка Сидни Маклафлин пропустит чемпионат мира-2023 из-за травмы колена

По словам Маклафлин, она получила легкую травму колена. Чтобы полностью восстановиться к Олимпиаде-2024 в Париже она пропустит чемпионат мира, который пройдет в Будапеште с 19 по 27 августа.

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