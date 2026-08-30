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Татар-информ

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«Проверь себя» с «Татар-информом»: 8 вопросов и ответов ко Дню Татарстана

«Проверь себя» с «Татар-информом»: 8 вопросов и ответов ко Дню Татарстана

30 августа 1990 года, так и не дождавшись от союзного центра повышения своего статуса, ТАССР повысила его сама.

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