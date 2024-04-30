Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 110 подписчиков

Крымский мост под прицелом

Крымский мост под прицелом

Автор: Борис Джерелиевский Киев и Вашингтон хотят испортить День Победы В первых числах мая произойдут два важных для нашей страны события: День Победы и инаугурация Президента России, и можно не сомневаться, что наши враги постараются сделать все, чтобы испортить два этих праздника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх