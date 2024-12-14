ВСУ предали и сливают своих солдат, блокированных в Кураховском котле. Киевские военные аналитики и пропагандисты с ночи уже закрасили территории в «Успеновском мешке», виртуально передав их под контроль Армии России.
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