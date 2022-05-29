Адмирал Комоедов: ЧФ РФ обладает всеми средствами для борьбы с американскими ракетами Harpoon

MC2 Austin Ingram/Keystone Press Agency/Global Look Press Черноморский флот ВМФ РФ способен отразить удар американских противокорабельных ракет Harpoon со стороны Вооруженных сил Украины, заявил экс- командующий ЧФ, адмирал Владимир Комоедов.
MC2 Austin Ingram/Keystone Press Agency/Global Look Press Черноморский флот ВМФ РФ способен отразить удар американских противокорабельных ракет Harpoon со стороны Вооруженных сил Украины, заявил экс- командующий ЧФ, адмирал Владимир Комоедов.
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