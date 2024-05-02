Таджикам места не нашлось: Властям России показали, с кого брать пример работы с мигрантами

Русский блогер с украинскими корнями Юрий Подоляка считает, что проблема в России не в мигрантах. Оказывается, инородцев можно обуздать, и за примерами успешной миграционной политики далеко ходить не надо.
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