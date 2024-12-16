Военная победа недостижима. Зато достижима «цветная революция». Слом противника изнутри. Если против твоей страны работают «цветные» технологии (а работают они против России десятки лет), иногда хочется знать ответы на некоторые вопросы.
Что нам нужно знать о майдане. В нашем случае — окончание СВО. Вот опасная точка...
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Суть в том, что надо будет отбиться. Причём крепко и без вариантов. За само дальнейшее существовании страны без чужих наездников и доильщиков.
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4 час.
Генрих
Кошкин сибирячок - такой же засланец, как и прочие перебежчики из Украины...держит нос по ветру и попросту расчищает себе местечко под солнышком... А вдруг прокатит, его заметят и поставят на самую высокую должность возле бочки с вареньем. С хренали он вместе с теми, кто в окопах, не отстаивает интересы нормальных хохлов в частности и Окраины вообще, а только глумливо повякивает из дальних запечек? У Сладкова, при всех его залетах, яйца-то в наличии, он среди воюющих не один раз отметился... А где "сибирячок" заховався? И он ведь не один такой...
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4 час.
Вадим Кузнецов
Какая-то странная статья. По духу алармистскся, по сути крайне невнятная. Состоит из туманных полунамеков и наездов. Что все-таки анонимный автор хочет сказать? Проблема с формулировками, явно в ней сформулированы личные выпады буквально против всех подряд. Резюмирую: данная статья есть информационный мусор.
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3 час.
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