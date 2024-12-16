Что нам нужно знать о майдане. В нашем случае — окончание СВО. Вот опасная точка...

Генрих

Кошкин сибирячок - такой же засланец, как и прочие перебежчики из Украины...держит нос по ветру и попросту расчищает себе местечко под солнышком... А вдруг прокатит, его заметят и поставят на самую высокую должность возле бочки с вареньем. С хренали он вместе с теми, кто в окопах, не отстаивает интересы нормальных хохлов в частности и Окраины вообще, а только глумливо повякивает из дальних запечек? У Сладкова, при всех его залетах, яйца-то в наличии, он среди воюющих не один раз отметился... А где "сибирячок" заховався? И он ведь не один такой...