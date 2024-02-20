В России ожидают жестокое лето в 2024 году — виноват Эль-Ниньо

М

ММ

Обычно после морозной зимы жаркое лето. Что тут такого? 2004 год. С женой собираемся в Крым. Врачи не велят, там жара, жена беременна. Ночная температура у нас +30 градусов. Приезжаем в Крым, там днем +23. 2012 год. Автокемпинг возле Судака. Ночная температура при полном отсутствии ветра +40. Младшая перегрелась, температура 38.8. Заводил машину, ребенка охлаждал при кондиционере. Всё бывает в нашей погоде.