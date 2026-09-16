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Царьград

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Аскольд Запашный вернулся к работе в цирке после ухудшения здоровья

Аскольд Запашный вернулся к работе в цирке после ухудшения здоровья

Аскольд Запашный, народный артист РФ, вернулся к работе в цирке после оказания медицинской помощи из-за обострения аритмии в ночь на 15 сентября.

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