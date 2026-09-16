Аскольд Запашный вернулся к работе в цирке после ухудшения здоровья

Аскольд Запашный, народный артист РФ, вернулся к работе в цирке после оказания медицинской помощи из-за обострения аритмии в ночь на 15 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему украинские...
- Без России никак....
- ХЛ Американский само...
Загрузка комментариев…