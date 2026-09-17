"Краснодар" не переиграл "Оренбург" и в третий раз подряд потерял очки в РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 0:0.
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