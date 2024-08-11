Цифровые дневники главных шедевров Эрмитажа покажут в Нижнем Новгороде

Для посетителей открывается уникальная мультимедийная выставка В нижегородском арт-пространстве «Цех» 16 августа откроется уникальная выставка, которая позволит посетителям погрузиться в атмосферу «Эрмитажа».
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