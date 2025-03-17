Выбираем летнюю резину: обзор шин Gislaved PremiumControl

ЕЗДИЛИ, ПОМНИМ? Бренд Gislaved у нас известен давно, а если говорить о его родословной, то и вовсе придется погрузиться в события начала XX века, когда на шведском предприятии, основанном братьями Гислоу еще в веке XIX, были произведены первые шины.
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