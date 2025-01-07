Кубок России по лыжным гонкам пройдет в Казани с 15 по 19 января

С 15 по 19 января в Казани состоится V этап Кубка России по лыжным гонкам. В столице Татарстана соберутся ведущие спортсмены страны, включая таких звезд, как Александр Большунов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Иван Горбунов, Анастасия Фалеева и Лидия Горбунова.