Нападение на русского ветерана СВО....Батайск

Виктор Гайдуков

Вот мы и дожили, как я думаю, по вине правоохранительных органов, законодателей, да и местных властей. Это уже похоже не на пресловутые девяностые, а на Чикаго двадцатых годов прошлого века. Вот уже не менее десятка случаев нападения на участников СВО, и как правило по мотивам политическим, с примесью межнациональной ненависти. А дело возбуждается ни шатко, ни валко, да ещё и по статье хулиганство. Это что, насмешка или издевательство. И если опять всё спустится на тормозах подобные случае будут расти лавиной, и мы утонем в насилии, которое порождает безнаказанность. Должны быть наказаны самым строгим образом не только ВСЕ участники нападения, но и те кто пытаясь запутать дело усмотрел здесь всего-то хулиганство, и те кто попустительствовал им в этом, должны быть наказаны и те, кто позволил долгое время функционировать этому кафе в парке, как рассаднику правонарушений, в плоть до мэра города. Да и нашим депутатам уже пора открыть глаза на то, что наше законодательство сегодня во многом способствует развитию преступности, в том числе по признакам межнациональной розни. Наказать правонарушителя и даже преступника сегодня сложно, а это порождает безнаказанность со всеми вытекающими последствиями. Одурели все от навязанного нам Западом поощрения всевозможных прав и свобод, совсем забывая об обязанностях. А ведь Государство не только имеет право защищаться и защищать своих граждан, это ещё и ОБЯЗАННОСТЬ Государства.