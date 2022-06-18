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Кендрик Перкинс: «Карри теперь за одним столом с Джорданом, Леброном, Кобе, Шаком, Мэджиком и Бердом»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс извинился перед Стефеном Карри и «Уорриорз», за то что не верил в чемпионские амбиции команды.

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