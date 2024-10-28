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Информация о ДТП с участием автобуса и троллейбуса заинтересовала главу СКР

Информация о ДТП с участием автобуса и троллейбуса заинтересовала главу СКР

Троллейбус врезался в столб из-за подрезавшего его автобуса. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта в Новосибирске.

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