Информация о ДТП с участием автобуса и троллейбуса заинтересовала главу СКР

Троллейбус врезался в столб из-за подрезавшего его автобуса. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта в Новосибирске.
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