Директор Васильев посоветовал брать на стажировку студентов второго курса

Полноценные стажировки для студентов лучше начинать со второго курса. К этому времени учащиеся уже получают базовые профессиональные навыки, но до выпуска остается достаточно времени, чтобы компания могла познакомиться с будущим специалистом.
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