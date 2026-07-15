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Газета.ру

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Директор Васильев посоветовал брать на стажировку студентов второго курса

Директор Васильев посоветовал брать на стажировку студентов второго курса

Полноценные стажировки для студентов лучше начинать со второго курса. К этому времени учащиеся уже получают базовые профессиональные навыки, но до выпуска остается достаточно времени, чтобы компания могла познакомиться с будущим специалистом.

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