Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Росси
    Дальше больше, скоро нах посылать будутОТ НАГЛОСТИ РАСТЕ...
  • Алекс Архипов
    Утрется. Не впервой.ОТ НАГЛОСТИ РАСТЕ...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    На подобное хамство со стороны послов надо отвечать адекватно -хамством . Посадить их на подводы и под конвоем препро...ОТ НАГЛОСТИ РАСТЕ...

Слезы украинки, работавшей во Франции посудомойкой. "Мы никому там не нужны"

Слезы украинки, работавшей во Франции посудомойкой. "Мы никому там не нужны"

Нынешние украинские законы - это что-то из разряда фельетонов "Квартала-95", или картины, как запорожские казаки писали письмо турецкому султану.

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