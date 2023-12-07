Сегодня – день святой Екатерины

Сегодня православные чтят память великомученицы Екатерины. Эта святая, происходившая из царского рода, жила в Александрии на рубеже III-IV веков в царствование римского императора Максимина, яростного гонителя христианства.
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