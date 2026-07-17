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Крымская газета

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На рынках Крыма за две недели нашли 200 кг подозрительной продукци

На рынках Крыма за две недели нашли 200 кг подозрительной продукци

В Крыму лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы с 1 по 15 июля был проведён мониторинг рыночной продукции, сообщили в Госкомветеринарии РК В результате мероприятий предотвращён допуск на прилавки более 200 кг потенциально опасных продуктов.

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