Reuters: Центробанк России допустил обрушение цен на нефть, как в 1980-е

В 1986 году СССР потерял около $20 миллиардов от экспортных доходов.Центральный банк России выразил опасения относительно возможного резкого падения цен на нефть, что может повторить ситуацию 1980-х годов, когда цены на нефть обрушились и оставались на низком уровне почти два десятилетия.